Die TotalEnergies-Raffinerie in Spergau hat als eines der ersten Unternehmen im Land ein eigenes 5G-Campusnetz – und zahlreiche Ideen, was sie zeitnah damit anfangen will. Nur die explosionssichere Technik ist teils noch nicht soweit.

Autonome Drohnen: Die TotalRaffinerie setzt für die Sicherheit auf Kontrolle aus der Luft

Zwei Mal am Tag müssen die Tanks der TotalEnergies-Raffinerie in Leuna kontrolliert werden. Das soll künftig aus der Luft passieren.

Spergau/MZ. - Keine Rutschgefahr mehr bei Schnee und Eis, keine brütenden Vögel, die auf den Chemieanlagen gestört werden, große Zeitersparnis: Eric Müller, Manager für die digitale Transformation der Raffinerie Leuna, zählt die Vorteile auf, die es hat, wenn künftig nicht mehr seine Mitarbeiter zu Fuß die zwei Mal täglich vorgeschriebene Kontrolle der Tanks vornehmen. Stattdessen will TotalEnergies ab 2026 auf Luftüberwachung setzen. Autonom fliegende Drohnen sollen die täglichen Kontrollen übernehmen. Möglich macht das neue technische Infrastruktur auf dem Areal.