Am Samstag fand auf dem Hohenmölsener Mondsee der 13. „Bergbau-Seen-Cup“ statt. Worauf es bei dem Drachenbootrennen ankam und wer sich am Ende durchsetzen konnte.

Teams aus ganz Mitteldeutschland treten bei Bergbau-Seen-Cup auf dem Mondsee in Hohenmölsen an

Zwanzig Paddler plus Schlag- und Steuermann sitzen beim Rennen in einem Drachenboot. Auf dem Foto sind die „H-Dragons“ aus Dessau-Roßlau zu sehen, die auf dem Mondsee gegen acht andere Teams antraten.

Hohenmölsem - Weit über den Mondsee schallt das rhythmische Schlagen der Trommler. Sie sitzen im Bug, geben den Rhythmus für die 20 Paddler vor, die ihre Paddel im gleichen Takt ins Wasser stechen, um das Boot möglichst schnell vorwärts zu bringen. Wie gut das gelingt, das konnten Besucher am Samstag am Hohenmölsener Mondsee erleben. Dort fand an diesem Tag der 13. Bergbau-Seen-Cup statt.