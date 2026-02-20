Weißenfels/MZ - In ein Nebengebäude im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Großen Kalandstraße in Weißenfels ist eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter hatten das Schloss zu dem Gebäude in der Innenstadt aufgebrochen und hätten das Innere durchwühlt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Ob auch etwas gestohlen wurde, sei noch nicht abschließend geklärt. Ein Anwohner hatte die Beamten am Freitagmorgen über starke Beschädigungen an dem Schloss informiert.