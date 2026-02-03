Polizeieinsatz im Burgenlandkreis Weißenfels: Frau wählt nach tätlichem Beziehungsstreit den Polizeinotruf
Ein gewaltsamer Beziehungsstreit im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt ruft die Polizei auf den Plan. Was sich in dem Dörfchen zugetragen hat.
Aktualisiert: 03.02.2026, 16:29
Weißenfels/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt (Burgenlandkreis) ist es am Montagabend zu einem tätlichen Beziehungsstreit auf offener Straße gekommen. Was sich laut Polizei in dem Dörfchen genau ereignet hat, lesen Sie hier.