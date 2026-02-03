weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Auseinandersetzung mit Ex-Freund: Frau wählt Polizei-Notruf

Polizeieinsatz im Burgenlandkreis Weißenfels: Frau wählt nach tätlichem Beziehungsstreit den Polizeinotruf

Ein gewaltsamer Beziehungsstreit im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt ruft die Polizei auf den Plan. Was sich in dem Dörfchen zugetragen hat.

Von Michael Tempel Aktualisiert: 03.02.2026, 16:29
Die Polizei musste am Montagabend wegen eines gewaltsamen Beziehungsstreits nach Pettstädt bei Weißenfels (Burgenlandkreis) ausrücken (Symbolfoto).
Die Polizei musste am Montagabend wegen eines gewaltsamen Beziehungsstreits nach Pettstädt bei Weißenfels (Burgenlandkreis) ausrücken (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Weißenfels/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Pettstädt (Burgenlandkreis) ist es am Montagabend zu einem tätlichen Beziehungsstreit auf offener Straße gekommen. Was sich laut Polizei in dem Dörfchen genau ereignet hat, lesen Sie hier.