100 Jahre am Standort Stadtapotheke Teuchern will zum Jubiläum ein Zeichen setzen
Die Stadtapotheke Teuchern feiert am kommenden Freitag ihr 100-jähriges Bestehen. Was man den Gästen bieten möchte und wie die Medikamentenversorgung vor Ort ihren Anfang nahm.
Aktualisiert: 19.08.2025, 07:34
Teuchern - Sie ist eine feste Instanz in Teuchern und das seit 100 Jahren: die Stadtapotheke am Markt 6. In dieser Woche feiern Inhaber Frieder Huse und sein Team das Jubiläum mit verschiedenen Aktionen für die Kunden.