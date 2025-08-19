Die Stadtapotheke Teuchern feiert am kommenden Freitag ihr 100-jähriges Bestehen. Was man den Gästen bieten möchte und wie die Medikamentenversorgung vor Ort ihren Anfang nahm.

Die Stadtapotheke Teuchern feiert am Freitag ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Fest. Die ganze Woche über bietet man den Kunden eine Magnesiumverkostung an. Mitarbeiterin Chris Herold reicht der langjährigen Kundin Karin Teuchert eine Probe.

Teuchern - Sie ist eine feste Instanz in Teuchern und das seit 100 Jahren: die Stadtapotheke am Markt 6. In dieser Woche feiern Inhaber Frieder Huse und sein Team das Jubiläum mit verschiedenen Aktionen für die Kunden.