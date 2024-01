Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels will in diesem und dem kommenden Jahr insgesamt rund zwei Millionen Euro in die Infrastruktur der Feuerwehren investieren. Darüber hat Clemens Bumann, Leiter des Fachbereichs Technische Dienste und Stadtentwicklung, informiert. So sollen in den Gerätehäusern der Ortsfeuerwehren in Großkorbetha, Langendorf und Leißling für insgesamt mehr als 300.000 Euro neue Anlagen zum Absaugen schädlicher Emissionen installiert werden. „Solche Anlagen sind wichtig für Gesundheit und Sicherheit der Feuerwehrleute und in neuen Fahrzeughallen mittlerweile Standard“, erklärt Bumann.