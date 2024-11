Schokoladenproduzenten wie "Argenta" in Weißenfels schauen besorgt in die Zukunft. Grund dafür ist der exorbitante Anstieg des Kakaopreises auf dem Weltmarkt.

Schokoladenhersteller passt Sortiment an

Weißenfels - Schokolade soll gute Laune machen. In den Chefetagen der Schokoladenproduzenten zeigt der Stimmungsaufheller derzeit sicherlich keine Wirkung. Es herrscht Entsetzen über die dramatische Entwicklung des Kakopreises. So auch beim Traditionsunternehmen „Argenta“ in Weißenfels, wo Nougattütchen, Brockensplitter, weihnachtliche Schokotiere, Eierlikörzapfen und andere süße Leckereien hergestellt werden.