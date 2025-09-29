Kurz hinter der Abfahrt Weißenfels kam es auf der A9 in Richtung München am Montagmorgen zu einem Unfall.

Weißenfels - Voll gesperrt werden musste am Montagmorgen die A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Abfahrten Weißenfels und Rasthof Osterfeld. Nach Polizeiangaben war es hier kurz nach 8 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer eines Pkw Ford mit einem Reifenschaden liegengeblieben. Als er auf dem Standstreifen das Rad an der linken Fahrzeugseite wechseln wollte, sei er der rechten Fahrspur gefährlich nahe gekommen und von einem Lkw erfasst worden.

Der Mann sei schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen worden. Die Vollsperrung konnte nach knapp zwei Stunden wieder aufgehoben werden.