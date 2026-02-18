Wegen zu hoher Kosten im Burgenlandkreis Umstrittener Vorschlag von Ex-Direktor: Kinder sollen Schule selbst reinigen – Wie die reagieren
Die Reinigung der Schulgebäude wird in diesem Jahr erneut teurer für den Burgenlandkreis. Deshalb hat ein ehemaliger Direktor einen Vorschlag: Die Schüler sollen ihre Schulen einfach selbst putzen. Der Bildungsausschuss will das prüfen lassen – doch wie reagieren Kinder, Jugendliche und Eltern?
Weißenfels/MZ. - Sollen die Schüler im Burgenlandkreis künftig selbst die Klassenräume nach dem Unterricht reinigen, um Kosten zu sparen? Diesen Vorschlag brachte Burkhard Schmitt, ehemaliger Schulleiter der Christophorusschule in Droyßig und seit 2018 im Ruhestand, kürzlich im Bildungsausschuss des Kreistages ein, in dem er als sachkundiger Einwohner sitzt.