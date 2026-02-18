Wegen zu hoher Kosten im Burgenlandkreis Umstrittener Vorschlag von Ex-Direktor: Kinder sollen Schule selbst reinigen – Wie die reagieren

Die Reinigung der Schulgebäude wird in diesem Jahr erneut teurer für den Burgenlandkreis. Deshalb hat ein ehemaliger Direktor einen Vorschlag: Die Schüler sollen ihre Schulen einfach selbst putzen. Der Bildungsausschuss will das prüfen lassen – doch wie reagieren Kinder, Jugendliche und Eltern?