Wenn die Busse nicht fahren, kommt der Schlitten auf dem Weg in die Schule und Kita zum Einsatz.

Weißenfels/Hohenmölsen/Lützen/Teuchern/MZ. - Das Sturmtief „Elli“ sorgt im Burgenlandkreis für anhaltenden Schneefall und glatte Straßen – mit spürbaren Auswirkungen auf Schulen und Kindertageseinrichtungen. Während viele Einrichtungen geöffnet sind oder in einen Notbetrieb übergegangen sind, ist der Schüler- und Linienverkehr im gesamten Burgenlandkreis zum Erliegen gekommen, teilte die Kreisverwaltung mit.

Weißenfels: Schulen und Kitas geöffnet – Rückwege unklar

In Weißenfels sind Schulen und Kitas geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit. Viele Kinder seien am Morgen noch in die Einrichtungen gekommen. Angesichts des eingestellten Busverkehrs sei jedoch offen, wie die Rückfahrt am Nachmittag überall organisiert werden kann. Der Winterdienst sei seit 3 Uhr im Einsatz und konzentriere sich auf Hauptstraßen, Steigungsbereiche und Wege der Buslinien. Zusätzlich seien Mitarbeiter des manuellen Winterdienstes auf Gehwegen und an Haltestellen unterwegs.

Die Stadt weist darauf hin, dass Anwohner verpflichtet sind, Gehwege vor ihren Grundstücken zu räumen und bei Glätte zu streuen. Schnee solle nicht auf die Straße geschoben werden, da diese sonst erneut verschneit werde.

Teuchern: Grundschule geschlossen

In Teuchern sei der Betrieb in den Kitas gut gestartet, alle Kinder können betreut werden, so Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos). Anders stellt sich die Lage an den Schulen dar: Weniger als 60 Schüler von 245 erreichten die Grundschule in Teuchern. Am Morgen informierte die Schulleitung eigenständig über eine Schließung, Eltern mussten ihre Kinder abholen. Derzeit seien noch Lehrer vor Ort, um die Kinder zu betreuen, die noch nicht abgeholt werden konnten.

Hohenmölsen: Betreuung gesichert, Essensversorger kann nicht ausliefern

In Hohenmölsen sind Schulen, Kitas und Horte geöffnet. Nach Angaben der Stadt werden alle Kinder betreut und versorgt, auch wenn weniger Kinder als üblich in die Einrichtungen gekommen seien. Sollte der Busverkehr nicht wieder anlaufen, sollen die Kinder von ihren Eltern abgeholt werden. Einschränkungen gibt es bei der Essensversorgung: Nicht alle Einrichtungen konnten von der Burgenlandküche beliefert werden, die Versorgung werde intern organisiert.

Lützen: Notbetrieb in Schulen und Kitas

In Lützen sind Schulen und Kitas in einen Notbetrieb übergegangen. Grund sei laut Sprecher Camilo Rodriguez die unsichere Wetterlage mit weiterem angekündigtem Schneefall. Eltern werden gebeten, ihre Kinder selbstständig abzuholen. Der Winterdienst ist nach Angaben der Stadt rund um die Uhr im Einsatz.

Schüler- und Linienverkehr weiterhin eingestellt

Der Burgenlandkreis teilte mit, dass der Schüler- und Linienverkehr derzeit nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Sobald sich die Straßenverhältnisse verbessern, soll der Verkehr wieder aufgenommen werden. Eltern werden gebeten, sich regelmäßig über die Internetseiten des Landkreises, der Kommunen und der Schulen über die aktuelle Lage zu informieren.