Die Stadt Weißenfels hat in den vergangenen drei Jahren viel in die Grundschulen investiert. Wie moderne Technik jetzt im Unterricht genutzt wird.

Schluss mit Kreide - So läuft die Digitalisierung an den Schulen

Weißenfels/MZ. - Die herkömmliche Kreidetafel? „Davon steht bei uns noch ein Exemplar im Hort“, erzählt Christopher Hesselbarth. Der 31-Jährige ist Leiter der Weißenfelser Berg-Grundschule, in der sich in den vergangenen Wochen ein wichtiges Kapitel Fortschritt vollendet hat: Alle Klassenräume der Schule in der Karl-Liebknecht-Straße sind seit den Herbstferien mit einer digitalen Tafel ausgestattet. Bis auf wenige Ausnahmen ist das nun auch in den anderen sieben Schulen in Trägerschaft der Stadt der Fall.