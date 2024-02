Ab Dienstag, 13. Februar, müssen sich eine Frau und zwei Männer aus Weißenfels vor dem Landgericht Halle verantworten. Was dem Trio vorgeworfen wird.

Prozess am Landgericht

Das Landgericht in Halle

Weissenfels/Halle/MZ. - Wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung müssen sich ab der kommenden Woche drei Weißenfelser vor dem Schwurgericht des Landgerichts Halle verantworten. Ab Dienstag, 13. Februar, wird dem Trio in Halle der Prozess gemacht, teilte das Landgericht mit. Angeklagt sind eine 32 Jahre alte Frau sowie zwei Männer im Alter von 31 und 29 Jahren.