  4. Zerlegebetrieb in Weissenfels: Schlachtzahlen sollen steigen: Warum das weder Tönnies noch der Burgenlandkreis positiv bewerten

Landrat Götz Ulrich kündigt an, dass sich die Zahl der Schweine erhöht, die in Weißenfels geschlachtet werden. Welchen Grund es dafür gibt.

Von Martin Walter 12.12.2025, 06:00
Künftig werden wohl noch mehr Schweine zum Weißenfelser Tönnies-Schlachthof transportiert.
Künftig werden wohl noch mehr Schweine zum Weißenfelser Tönnies-Schlachthof transportiert. Foto: Peter Lisker

Weissenfels/MZ. - Die Schlachtzahlen im Weißenfelser Tönnies-Zerlegebetrieb sollen wieder steigen. Was positiv für Schweinezüchter und vielleicht auch für Verbraucher sein könnte, bewerten das Unternehmen wie auch die Kreisverwaltung weniger erfreulich.