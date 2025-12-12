Landrat Götz Ulrich kündigt an, dass sich die Zahl der Schweine erhöht, die in Weißenfels geschlachtet werden. Welchen Grund es dafür gibt.

Schlachtzahlen sollen steigen: Warum das weder Tönnies noch der Burgenlandkreis positiv bewerten

Künftig werden wohl noch mehr Schweine zum Weißenfelser Tönnies-Schlachthof transportiert.

Weissenfels/MZ. - Die Schlachtzahlen im Weißenfelser Tönnies-Zerlegebetrieb sollen wieder steigen. Was positiv für Schweinezüchter und vielleicht auch für Verbraucher sein könnte, bewerten das Unternehmen wie auch die Kreisverwaltung weniger erfreulich.