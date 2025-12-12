Die Roßlaer Fleischerei Schneider steht seit fast drei Jahrzehnten für ehrliches Handwerk, sammelt eifrig Preise für ihre Wurstwaren und feiert ganz bodenständig Weihnachten.

Wie sich die Fleischerei Schneider in Roßla für die Zukunft wappnet

Vater und Sohn, Andreas und Willi Schneider. Andreas führt die Geschäfte, Willi wird sie eines Tages übernehmen.

Roßla/MZ. - Nach frisch Geräuchertem duftet es in der Wilhelmstraße in Roßla nun schon seit fast drei Jahrzehnten. Seit dem 4. Dezember 1996, um genau zu sein. Der Start in die Selbständigkeit erfolgte in der Vorweihnachtszeit. „Nikolaus war beim Start behilflich“, frotzelt Fleischermeister Wolfgang Schneider (77), der mit Frau Doris (75) vor fast genau 29 Jahren ins kalte Wasser der Marktwirtschaft sprang und so der Arbeitslosigkeit entging.