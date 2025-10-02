Am Donnerstag hat die Rossmann-Drogerie in der Jüdenstraße in Weißenfels den letzten Tag geöffnet und gewährt sogar 75 Prozent Nachlass. Doch die Regale sind schon sehr leer. Was Kunden zum Aus sagen.

Die Rossmann-Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße hat an diesem Donnerstag das letzte Mal geöffnet.

Weißenfels - Der hintere Bereich der Rossmann-Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße ist am Mittwochnachmittag schon mit Transportwagen abgesperrt. Auf den leergeräumten Regalen dahinter künden nur noch die Beschriftungen davon, was es hier einst einmal gegeben hat – Babynahrung beispielsweise, Haushaltshelfer und Waschmittel.