  4. Drogerie-Aus trifft Innenstadt: Rossmann schließt Filiale in Weißenfels

Drogerie-Aus in der Jüdenstraße Ausverkauf bei Rossmann: Warum der Abschied die Weißenfelser schmerzt

Am Donnerstag hat die Rossmann-Drogerie in der Jüdenstraße in Weißenfels den letzten Tag geöffnet und gewährt sogar 75 Prozent Nachlass. Doch die Regale sind schon sehr leer. Was Kunden zum Aus sagen. 

Von Alexander Kempf Aktualisiert: 02.10.2025, 18:32
Die Rossmann-Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße hat an diesem Donnerstag das letzte Mal geöffnet.
Weißenfels - Der hintere Bereich der Rossmann-Filiale in der Weißenfelser Jüdenstraße ist am Mittwochnachmittag schon mit Transportwagen abgesperrt. Auf den leergeräumten Regalen dahinter künden nur noch die Beschriftungen davon, was es hier einst einmal gegeben hat – Babynahrung beispielsweise, Haushaltshelfer und Waschmittel.