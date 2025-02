Weißenfels/MZ - Am Mittwoch ist es in der Naumburger Straße in Weißenfels zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Rollstuhlfahrerin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bog dort der 58-jährige Fahrer mit seinem Wagen in eine Grundstückseinfahrt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem elektrischen Rollstuhl einer 51-Jährigen, welche auf dem Fußweg unterwegs war. Die Frau stürzte auf den Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, heißt es von der Polizei. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.