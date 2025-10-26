Am 5. November 1757 schlug die preußische Armee französische Truppen zwischen Reichardtswerben und Roßbach. Wie diesem Ereignis gedacht wird.

Reichardtswerben/MZ. - Am 5. November 1757 tobte auf den Feldern zwischen Reichardtswerben und Roßbach die Schlacht bei Roßbach, in der die preußische Armee unter Friedrich dem Großen in Unterzahl französische Truppen schlug. Bis heute werden dort Überbleibsel entdeckt. „Wir haben in diesem Jahr Steingeschosse geschenkt bekommen, die jemand am Südfeld gefunden hat“, sagt Matthias Krämer erfreut. Er ist der Vorsitzende der Interessengemeinschaft „Schlacht bei Roßbach“, die das entsprechende Museum samt Diorama in Reichardtswerben betreibt.