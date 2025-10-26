In Querfurt und Ortsteilen gibt es eine Reihe von Bebauungsplänen aus den 1990er Jahren, die nicht zu Ende geführt wurden oder die keine Rechtskraft erlangten. Ein paar von ihnen will die Stadt Querfurt mit ihrem Stadtrat in die heutige Zeit holen.

Querfurt nimmt sich den Plan vom Gewerbegebiet Ziegelroda nochmal vor

Dieses Luftbild von 2003 zeigt das Gewerbegebiet Ziegelroda am Rande des Ziegelrodaer Forstes.

Querfurt/MZ. - Für das Gewerbegebiet in Ziegelroda wird eine Neuplanung vorgenommen. Dafür hat der Stadtrat Querfurt in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Plan, der in den Jahren 1990/91 bereits aufgestellt wurde, soll nach Worten von Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) zur Rechtskraft geführt werden, denn daran sei es bisher gescheitert.