Dessau-Roßlau/MZ. - Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24. Oktober, die Scheibe des Regionalbüros der Landtagsabgeordneten Cornelia Lüddemann (Grüne) in Dessau beschädigt. Ein Foto der Schäden teilte die Politikerin auf der Plattform Instagram. Die Büros, die gleichzeitig Sitz von Kreisverband und Stadtratsfraktion der Partei sind, befinden sich in der Ferdinand-von-Schill-Straße 37.