Carolin Fiedler und Paul Ballermann, zwei Jungzüchter vom Freigut Garsena, haben sich bei der Landwirtschaftsschau Mela in Mühlengeez einen ersten Platz sichern können.

Erfolge bei Landwirtschaftsschau in Mecklenburg-Vorpommern: Zwei Jungzüchter aus Garsena trumpfen auf

Carolin Fiedler vom Freigut Garsena mit ihrem 1a-Galloway-Rind beim Jungzüchterwettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern.

Garsena/MZ - Die Mela in Mühlengeez ist eine der größten Landwirtschaftsschauen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei konnten die 40.000 Besucher nicht nur die Fleischrindschauen bewundern. In Mühlengeez wurde fast das ganze Spektrum der Landwirtschaft abgedeckt – Rassegeflügelschauen, Landeseliten-Schauen für Pony, Kleinpferde- und andere Rassen oder einen Wettbewerb der Fleischschafe.