Auszeichnung für Rinder Erfolge bei Landwirtschaftsschau in Mecklenburg-Vorpommern: Zwei Jungzüchter aus Garsena trumpfen auf
Carolin Fiedler und Paul Ballermann, zwei Jungzüchter vom Freigut Garsena, haben sich bei der Landwirtschaftsschau Mela in Mühlengeez einen ersten Platz sichern können.
26.10.2025, 06:00
Garsena/MZ - Die Mela in Mühlengeez ist eine der größten Landwirtschaftsschauen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei konnten die 40.000 Besucher nicht nur die Fleischrindschauen bewundern. In Mühlengeez wurde fast das ganze Spektrum der Landwirtschaft abgedeckt – Rassegeflügelschauen, Landeseliten-Schauen für Pony, Kleinpferde- und andere Rassen oder einen Wettbewerb der Fleischschafe.