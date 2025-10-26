weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Auszeichnung für Rinder: Erfolge bei Landwirtschaftsschau in Mecklenburg-Vorpommern: Zwei Jungzüchter aus Garsena trumpfen auf

Auszeichnung für Rinder Erfolge bei Landwirtschaftsschau in Mecklenburg-Vorpommern: Zwei Jungzüchter aus Garsena trumpfen auf

Carolin Fiedler und Paul Ballermann, zwei Jungzüchter vom Freigut Garsena, haben sich bei der Landwirtschaftsschau Mela in Mühlengeez einen ersten Platz sichern können.

Von Carsten Roloff 26.10.2025, 06:00
Carolin Fiedler vom Freigut Garsena mit ihrem 1a-Galloway-Rind beim Jungzüchterwettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern.
Carolin Fiedler vom Freigut Garsena mit ihrem 1a-Galloway-Rind beim Jungzüchterwettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern. (Foto: Freigut Garsena)

Garsena/MZ - Die Mela in Mühlengeez ist eine der größten Landwirtschaftsschauen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei konnten die 40.000 Besucher nicht nur die Fleischrindschauen bewundern. In Mühlengeez wurde fast das ganze Spektrum der Landwirtschaft abgedeckt – Rassegeflügelschauen, Landeseliten-Schauen für Pony, Kleinpferde- und andere Rassen oder einen Wettbewerb der Fleischschafe.