Eine 32-Jährige wollte in der Dessauer Innenstadt ihren Weg abkürzen. Das geschah allerdings vor den Augen der Polizei.

Über den Lily-Herking-Platz darf man natürlich nicht fahren, um auf die Kavalierstraße zu kommen.

Dessau/MZ. - Das war dann mal keine gute Idee: Eine 32-jährige Ford-Fahrerin hat am Freitag, 24. Oktober, gegen 16 Uhr verbotswidrig erst den Lily-Herking-Platz sowie dann den sich anschließenden Gehwegbereich befahren, um sich auf der Kavalierstraße in den fließenden Verkehr einzuordnen.

Diese Aktion sorgte für ein lautes Hupen gleich mehrerer anderer Verkehrsteilnehmer. Was wiederum Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau, die mit ihrem Funkstreifenwagen in gleicher Fahrtrichtung befanden, auf den Vorgang aufmerksam werden ließ. Sie entschlossen sich, diese Verkehrsordnungswidrigkeit zu ahnden.

Bei der anschließenden Kontrolle gab es eine weitere Überraschung: Die Frau gab an, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was sich bei der Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen bestätigte. Der 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde wegen des Fahrens ohne Führerschein ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.