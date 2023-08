Rund 600 Menschen haben am Samstag am ersten Christopher Street Day auf dem Weißenfelser Markt teilgenommen. Weil nicht ausreichend Polizeikräfte vor Ort waren und Personen versuchten, die Veranstaltung zu stören, musste die angesetzte Demo verkürzt werden.

Attacken auf ersten CSD in Weißenfels: Veranstalter übt Kritik an Polizei

Rund 600 Personen nahmen laut Polizei am Samstag am ersten Christopher Street Day in Weißenfels teil.

Weissenfels/MZ - Rund 600 Personen haben laut Polizeiangaben am Samstag am ersten Christopher Street Day (CSD) in Weißenfels teilgenommen. Laut Veranstalter waren es sogar um die 700 Personen, die sich für die Rechte von queeren Menschen wie Homosexuellen einsetzen wollten. Auch verschiedene Verbände und Parteien nahmen an dem CSD teil.