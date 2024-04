Auf der B176 in Weißenfels ist am Mittwochabend ein sturzbetrunkener Autofahrer von Beamten aus dem Verkehr gezogen worden. Wie viele Promille der Mann intus hatte.

Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer in Weißenfels

Ein Testgerät für eine Atemalkoholkontrolle im Einsatz. In Weißenfels im Burgenlandkreis ist ein sturzbetrunkener Autofahrer von der Polizei erwischt worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Ein sturzbetrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend auf der B176 in Weißenfels aus dem Verkehr gezogen worden. Laut Revier hatten Zeugen gegen 20.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Mann in seinem Wagen Schlangenlinien gefahren war und andere Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet hatte. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 51-Jährigen einen Wert von 2,37 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.