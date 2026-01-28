Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss im Wagen unterwegs war, ist in Weißenfels von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wodurch sich der Mann verdächtig gemacht hatte.

Weißenfels/MZ - Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hat, ist am Mittwochvormittag in Weißenfels von der Polizei ertappt worden. Nach Angaben des Reviers Burgenlandkreis fiel den Beamten bei der Verkehrskontrolle in der Gutenbergstraße das „verdächtige Verhalten“ des 31-Jährigen auf, woraufhin dieser einem Drogenschnelltest unterzogen wurde. Der Test verlief positiv, so dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn laufe darüber hinaus nun ein Ermittlungsverfahren.