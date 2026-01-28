weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Verkehrskontrolle im Burgenlandkreis: Polizei stoppt in Weißenfels Autofahrer unter Drogeneinfluss

Verkehrskontrolle im Burgenlandkreis Polizei stoppt in Weißenfels Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss im Wagen unterwegs war, ist in Weißenfels von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Wodurch sich der Mann verdächtig gemacht hatte.

28.01.2026, 16:28
Bei einer Verkehrskontrolle in Weißenfels ist ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer erwischt worden (Symbolfoto).
Bei einer Verkehrskontrolle in Weißenfels ist ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer erwischt worden (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Weißenfels/MZ - Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hat, ist am Mittwochvormittag in Weißenfels von der Polizei ertappt worden. Nach Angaben des Reviers Burgenlandkreis fiel den Beamten bei der Verkehrskontrolle in der Gutenbergstraße das „verdächtige Verhalten“ des 31-Jährigen auf, woraufhin dieser einem Drogenschnelltest unterzogen wurde. Der Test verlief positiv, so dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn laufe darüber hinaus nun ein Ermittlungsverfahren.