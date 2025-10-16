In Granschütz bei Hohenmölsen im Burgenlandkreis sind zwei Buntmetalldiebe bei einem Einbruch gefasst worden. Wie das Duo aufgeflogen ist.

Einbrecher, die es auf Buntmetall abgesehen hatten, sind in Granschütz im Burgenlandkreis gefasst worden (Symbolfoto).

Hohenmölsen/MZ - Im Hohenmölsener Ortsteil Granschütz im Burgenlandkreis sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Buntmetalldiebe auf frischer Tat gestellt worden. Die 39 und 40 Jahre alten Männer waren in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingedrungen und konnten von Beamten festgenommen werden. Nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis hat die Staatsanwaltschaft gegen den einschlägig vorbestraften 40-Jährigen aus Weißenfels Haftantrag gestellt, dieser soll am Freitag durch einen Haftrichter geprüft werden.

Zeugen haben in Granschütz die Einbrecher gehört und die Polizei gerufen

Wie das Revier weiter mitteilte, hatten Zeugen kurz nach 3 Uhr vermeintliche Sägegeräusche aus dem leeren Haus dringen hören und den Notruf gewählt. Die umgehend angerückten Polizisten ertappten die Männer, die diverse Werkzeuge mit sich führten und demontiertes Buntmetall bereits zum Abtransport bereitgelegt hatten. Eine Schadenssumme konnte zunächst nicht genannt werden. Bei der Durchsuchung der Einbrecher seien zudem illegale Drogen sichergestellt worden. Die Ermittlungen gegen die Männer dauern an.