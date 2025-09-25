weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Hobby: Plastiken aus Zinn - Was Hobbykünstler noch im Kloster ausstellen

Hobby Plastiken aus Zinn - Was Hobbykünstler noch im Kloster ausstellen

Mitglieder einer Weißenfelser Interessengemeinschaft präsentieren ihre Arbeiten. Was der Anlass dafür ist und warum es die vorerst letzte Schau am Rosalskyweg ist.

Von Andreas Richter 25.09.2025, 11:00
Die Hobbykünstler Ronald Kirschner (li.) und Joachim Patzer im Gespräch
Die Hobbykünstler Ronald Kirschner (li.) und Joachim Patzer im Gespräch Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Wenn Joachim Patzer in der richtigen Stimmung ist, dann geht er zu Hause in sein Atelier und fängt an zu malen. „Beim Malen vergesse ich auch mal die Zeit“, sagt der 72-jährige Weißenfelser. Einige seiner Werke sind derzeit im Kloster St. Claren zu sehen. Dort stellen Mitglieder anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Interessengemeinschaft (IG) „Bildende Kunst“ ihre Arbeiten aus.