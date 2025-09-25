Mitglieder einer Weißenfelser Interessengemeinschaft präsentieren ihre Arbeiten. Was der Anlass dafür ist und warum es die vorerst letzte Schau am Rosalskyweg ist.

Plastiken aus Zinn - Was Hobbykünstler noch im Kloster ausstellen

Weißenfels/MZ. - Wenn Joachim Patzer in der richtigen Stimmung ist, dann geht er zu Hause in sein Atelier und fängt an zu malen. „Beim Malen vergesse ich auch mal die Zeit“, sagt der 72-jährige Weißenfelser. Einige seiner Werke sind derzeit im Kloster St. Claren zu sehen. Dort stellen Mitglieder anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Interessengemeinschaft (IG) „Bildende Kunst“ ihre Arbeiten aus.