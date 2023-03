Am Wochenende 1./2. April findet in Weißenfels wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Wer alles auftritt und was die Stadt für die kleinen Gäste geplant hat.

Ostermarkt in Weißenfels: Was Besucher am ersten Aprilwochenende erwartet

Weissenfels/MZ - Mit dem traditionellen Ostermarkt startet die Stadt Weißenfels am ersten Aprilwochenende in die neue Veranstaltungssaison. Zum ersten Mal seit 2019 könne das zweitägige Fest auf dem Marktplatz so stattfinden, wie man es kennt, sagte der kommissarische Kulturamtsleiter, Christian Endt, am Montag. Coronabedingt konnte der Ostermarkt in den vergangenen drei Jahren gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. „Nun haben wir wieder einen Ostermarkt aufgebaut, der sich nicht verstecken muss“, sagte Endt.