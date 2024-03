Hohenmölsen/MZ. - Gleich vier Wahlen stehen in den kommenden Wochen in Hohenmölsen an. Diese haben allerdings nichts mit den anstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni zu tun, sondern sind vor allem für die Ortsfeuerwehren von Bedeutung.

In gleich vier Wehren stehen im April Ortswehrleiterwahlen an, berichtet die Hohenmölsener Stadtverwaltung. Gewählt werden die Ortswehrleiter und ihre Stellvertreter in Taucha, Granschütz, Rössuln und Werschen. Bis diesen Freitag, 22. März, können Bewerber ihre Kandidatur bei der Stadt einreichen – die MZ hat vorab bei den derzeitigen Wehrleitern nachgefragt, ob sie für eine weitere, sechs Jahre andauernde Amtszeit zur Verfügung stehen.

Taucha

Wehrleiter Lars Schmoranzer hat gegenüber der MZ angekündigt, sich wieder zur Wahl stellen zu wollen. „Ich bin in der Ortsfeuerwehr Taucha großgeworden und möchte deren Entwicklung weiter mit vorantreiben“, sagt Schmoranzer. Besonders ein Vorhaben möchte der Tauchaer gern weiter mit begleiten: Den geplanten Neubau des Gerätehauses (die MZ berichtete). Ob derweil auch sein Bruder und Stellvertreter Marcus Schmoranzer weitermacht, steht noch nicht fest. Die Wahl der Ortswehrleitung findet in Taucha am 19. April statt.

Werschen

Bei der Ortsfeuerwehr Werschen plant Mario Bonczyk, im Fall einer Wiederwahl als Ortswehrleiter weitermachen zu wollen. Gleiches gilt für seinen Stellvertreter Andreas Große. „Mir macht das Amt noch immer Spaß, auf der anderen Seite wird es aber auch immer schwieriger, Leute zu finden, die Interesse an so einer Aufgabe haben“, erklärt Bonczyk. Eine der Hauptaufgaben in den nächsten Jahren sei es, ein neues Fahrzeug für die Ortsfeuerwehr zu beschaffen. Dabei soll es sich um ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) handeln. Gewählt wird in Werschen am 2. April.

Granschütz

In der Ortsfeuerwehr Granschütz wird im April eine Ära zu Ende gehen: Nach 26 Jahren tritt Ortswehrleiter Detlef Brauer nicht mehr zur Wahl an – aus Altersgründen, wie der 68-Jährige der MZ mitteilt. Geeignete Nachfolgekandidaten gebe es zumindest, so Brauer – gewählt wird in Granschütz am 16. April.

Rössuln

Auch in der Ortsfeuerwehr Rössuln soll alles beim Alten bleiben: Das Duo Ives Pohle als Wehrleiter und Maik Ehrentraut als Stellvertreter hat seinen Hut wieder in den Ring geworfen und plant, bei einer Wiederwahl seine Ämter fortzuführen. „Es ist ein Ehrenamt und hält die Ortsgemeinschaft zusammen“, erklärt Pohle seinen Antrieb. Seit gut 20 Jahren ist er Ortswehrleiter von Rössuln. Gewählt wird dort am 19. April.

Hintergrund: So läuft die Wahl der Ortswehrleiter ab

Sämtliche Bewerbungen für die Ortswehrleitungen in den Feuerwehren in Taucha, Granschütz, Rössuln und Werschen müssen bis zum 22. März, 12 Uhr, formlos im Fachbereich II der Stadt Hohenmölsen (Großgrimmaer Straße 2, 06679 Hohenmölsen) eingereicht werden. Die Kandidatenliste wird im Anschluss innerhalb der Feuerwehren veröffentlicht, nicht darüber hinaus, erklärt Fachbereichsleiterin Birgit Rutkowski auf MZ-Nachfrage.

Laut Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sind nur Mitglieder der Einsatzabteilung der jeweiligen Feuerwehren bei der Wahl stimmberechtigt. Nachdem die Wahlen in den Ortsfeuerwehren stattgefunden haben, muss der Stadtrat per Beschluss die Funktionäre in ihre Ämter berufen. Dies soll laut Birgit Rutkowski im Juni geschehen.

In den Ortsfeuerwehren Hohenmölsen und Wählitz finden derweil im April keine Ortswehrleiterwahlen statt. Dort ist die laufende Amtsperiode noch nicht beendet, teilt Birgit Rutkowski mit.