Weißenfels/MZ - In Weißenfels hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber verhaftet. Wie das Revier Burgenlandkreis am Donnerstag berichtete, hatte der 27-jährige Syrer am Mittwochabend einen 40-jährigen Mann in seine Wohnung gelockt, mit einem Messer bedroht und das Smartphone des Opfers verlangt. Das Mobiltelefon würde er nach Zahlung eines Geldbetrages wiederbekommen, soll der Täter zu dem 40-Jährigen gesagt haben. Der Bedrohte habe aber flüchten und die Polizei alarmieren können. Die Beamten nahmen den Beschuldigten fest und stellten das Telefon sicher. Ein Richter habe später gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen.