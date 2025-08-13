Hartmut Zocher aus Taucha im Burgenlandkreis organisiert das nunmehr dritte MZ- und Simson-Treffen in seinem Ort. Wie die Enkel des 69-Jährigen dabei kräftig mithelfen und womit Oldtimerfans voll auf ihre Kosten kommen werden.

Opa begeistert seine Enkel: Das sind die großen Simson-Fans aus Taucha

Alexander Fischer (v.l.), Hartmut Zocher und Felix Fischer zeigen stolz die sechs aufbereiteten Mopeds und eine modernere Maschine (r.), die sie in Taucha während des dritten MZ- und Simson-Treffens präsentieren wollen.

Taucha/MZ - Taucha im Burgenlandkreis verwandelt sich am 30. August in ein Mekka für MZ- und Simson-Fans. Wer hinter dem Spektakel steckt und worauf sich die Besucher freuen können, lesen Sie hier.