weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. MZ- und Simson-Treffen im Burgenlandkreis: Opa begeistert seine Enkel: Das sind die großen Simson-Fans aus Taucha

MZ- und Simson-Treffen im Burgenlandkreis Opa begeistert seine Enkel: Das sind die großen Simson-Fans aus Taucha

Hartmut Zocher aus Taucha im Burgenlandkreis organisiert das nunmehr dritte MZ- und Simson-Treffen in seinem Ort. Wie die Enkel des 69-Jährigen dabei kräftig mithelfen und womit Oldtimerfans voll auf ihre Kosten kommen werden.

Von Andrea Hamann-Richter 13.08.2025, 18:00
Alexander Fischer (v.l.), Hartmut Zocher und Felix Fischer zeigen stolz die sechs aufbereiteten Mopeds und eine modernere Maschine (r.), die sie in Taucha während des dritten MZ- und Simson-Treffens präsentieren wollen.
Alexander Fischer (v.l.), Hartmut Zocher und Felix Fischer zeigen stolz die sechs aufbereiteten Mopeds und eine modernere Maschine (r.), die sie in Taucha während des dritten MZ- und Simson-Treffens präsentieren wollen. Fotos: Vincent Grätsch

Taucha/MZ - Taucha im Burgenlandkreis verwandelt sich am 30. August in ein Mekka für MZ- und Simson-Fans. Wer hinter dem Spektakel steckt und worauf sich die Besucher freuen können, lesen Sie hier.