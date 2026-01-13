Olympiastar Kati Wilhelm moderiert Indoor-Wettkampf für Hobbysportler im Shoppingcenter „Schöne Aussicht“. Wie man mitmachen kann und welche Preise den Siegern winken.

Ex-Biathletin Kathi Wilhelm kommt nach Leißling, um die Biathlon-Tour zu moderieren.

Leißling - Eine besondere Premiere können alle Fans des Wintersports im Shoppingcenter „Schöne Aussicht" in Leißling erleben. Pünktlich zum Start der Olympischen Winterspiele in Italien wird die Mall des Einkaufszentrums in Leißling zur Wettkampf-Arena. Erstmals wird dort am 7. Februar eine Etappe der sogenannte Biathlon-Tour ausgetragen.