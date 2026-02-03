Die Norma-Kaufhalle und benachbarte Gebäude in der Weißenfelser Innenstadt sollen abgerissen werden. Was dort künftig geplant ist und wie der Zeitrahmen ist.

Pläne für Neubau der derzeitigen Norma-Kaufhalle in Weißenfels werden konkreter

Archäologin Lisa Nydahl und Investor Hermann Schröder (rechts) erklären die nächsten Schritte für das Carré zwischen Fischgasse und Promenade. Im Hintergrund sollen 60 Parkplätze entstehen.

Weißenfels/MZ. - Wie geht es mit der Fläche zwischen Fischgasse und Promenade in Weißenfels weiter, wenn voraussichtlich im März die dortige Norma-Kaufhalle schließt und das Gebäude nach aktuellem Stand in der Jahresmitte abgerissen werden soll?