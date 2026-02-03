Eil
Neuer Supermarkt im Burgenlandkreis Pläne für Neubau der derzeitigen Norma-Kaufhalle in Weißenfels werden konkreter
Die Norma-Kaufhalle und benachbarte Gebäude in der Weißenfelser Innenstadt sollen abgerissen werden. Was dort künftig geplant ist und wie der Zeitrahmen ist.
Aktualisiert: 04.02.2026, 13:58
Weißenfels/MZ. - Wie geht es mit der Fläche zwischen Fischgasse und Promenade in Weißenfels weiter, wenn voraussichtlich im März die dortige Norma-Kaufhalle schließt und das Gebäude nach aktuellem Stand in der Jahresmitte abgerissen werden soll?