Eckardt Raschdorf zapft Bier in der Gaststätte „Zur Erholung“ in Weißenfels. Er unterstützt die Betreiber der Gastronomie, wo er kann.

Weißenfels/MZ. - In die Gaststätte „Zur Erholung“ in der gleichnamigen Gartensparte in Weißenfels ist neues Leben eingekehrt. Nachdem die Einrichtung zwei Jahre leer stand, haben sie nun Ronny Lehmann und Christian Lehmann-Raschdorf übernommen. Zwar sind die beiden Weißenfelser hauptberuflich bei der Bundeswehr angestellt. Das Ehepaar fühlte sich aber schon immer mit der Gastronomie verbunden. Schließlich ist Ronny Lehmann gelernter Koch und Christian Lehmann-Raschdorf half früher in Restaurants im Service aus.