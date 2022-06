Neuer Laden eröffnet: Im Kirschbergcenter Hohenmölsen gibt es nun ein NKD-Geschäft

Was Besucher in der Filiale erwartet.

Die NKD-Mitarbeiterinnen Julia Wehlmann (l.) und Katrin Kusche in der neuen Filiale in Hohenmölsen.

Hohenmölsen/MZ/TOS - Punkt 8 Uhr war es soweit: Im Kirschbergcenter Hohenmölsen ist am Montagmorgen ein Textilgeschäft von NKD eröffnet worden. Zahlreiche Kunden betraten gleich den Laden, an der Kasse bildete sich eine erste Schlange. Zum Sortiment gehören neben Textilkleidung für Damen, Herren und Kinder auch Spielzeug, Süßigkeiten und Deko-Artikel. Für das Einkaufscenter im Norden der Drei-Türme-Stadt bedeutet das NKD-Geschäft eine weitere Aufwertung, jahrelang gab es kein Textilgeschäft in dem Center. Zuletzt eröffnete die Rossmann-Drogerie eine Filiale im Kirschbergcenter, auch der Rewe wurde umgebaut.