Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Sonntagmorgen, 4. Mai, in der Radegaster Straße einen Unfall gebaut. Eine versuchte Flucht misslang.

Dessau/MZ. - Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Sonntagmorgen, 4. Mai, in der Radegaster Straße einen Unfall gebaut.

Der 34-jährige Audi-Fahrer hatte gegen 5 Uhr die Hinsdorfer Straße in Richtung Radegaster Straße befahren und war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit zwei geparkten Autos kollidiert Der Mann versuchte mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle zu verlassen, was ihm aufgrund der Beschädigungen am Auto aber nicht gelang.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Audi nicht pflichtversichert war und die angebrachten amtlichen Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Diese waren zuvor gestohlen worden. Außerdem stand der 34-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinwirkung und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Eine Blutprobe wurde in einem Krankenhaus entnommen. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 6.100 Euro.