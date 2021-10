Hohenmölsen/MZ - Drei Jahre lang war ein Rossmann-Laden im Hohenmölsener Kirschbergcenter im Gespräch - nun hat das Warten ein Ende: An diesem Sonnabend um 8 Uhr öffnet die Drogerie ihre Tore im Erdgeschoss des Einkaufscenters, direkt neben Rewe. Rossmann bezieht das ehemalige Ausweichquartier des Supermarktes, der dort bis Sommer dieses Jahres aufgrund eines Umbaus untergebracht war (die MZ berichtete).

Der Übergangsmarkt von Rewe wird nun seit dem vergangenen Wochenende mit neuem Verkaufsleben gefüllt. Seitdem sind die insgesamt zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rossmann damit beschäftigt, die 700 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit Ware zu füllen. Insgesamt 18.000 Artikel werden angeboten, wie Bezirksleiter Mario Richter sagt. Der Schwerpunkt des Sortiments liege auf Haar- und Körperpflege, dekorativer Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln.

Rossmann öffnet im Kirschbergcenter in Hohenmölsen

Wie Richter sagt, werden zehn Angestellte in dem Hohenmölsener Rossmann arbeiten, drei davon sind neu eingestellt, der Rest hat vorher am Standort in der Weißenfelser Jüdenstraße gearbeitet. Dort wurden ebenfalls neue Mitarbeiter eingestellt. „Die Teams wurden durchmischt“, erklärt Richter, der als Bezirksleiter für 15 Standorte von Naumburg bis Leipzig zuständig ist und schon mehrere Neueröffnungen erlebt hat. „Sowas ist immer spannend“, sagt er.

Und auch von den Hohenmölsenern wird der Einzug der Drogerie-Kette mit Sehnsucht erwartet, ist der Wunsch eines solchen Marktes doch schon seit Jahren in der Stadt spürbar gewesen. Auch für das Kirschbergcenter bedeutet der Rossmann-Einzug eine weitere Aufwertung.