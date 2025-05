DDR-Kultfahrzeuge wie die Simson haben am Maifeiertag im Mittelpunkt des ersten Treffens am Concordia See gestanden. Doch zu sehen war noch mehr. Die Organisatoren sind froh über das große Interesse.

Alte Liebe rostet nicht: Simson-Enthusiasten treffen sich erstmals am Concordia See

Schadeleben/MZ - Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier steht mittendrin im Getümmel am Concordia See. Diesmal nicht in amtlicher Mission in Schlips und Kragen, sondern ganz privat, in Jeans und T-Shirt und als Liebhaber alter Fahrzeuge. Neben ihm aufgebockt: eine Schwalbe in auffälligem Kirschrot. Baujahr 81.