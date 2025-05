40-jähriger Benz-Fahrer wird am Sonnabendmorgen im Köthener Vorort Löbnitz an der Linde von der Polizei kontrolliert. Mit gravierenden Folgen.

Mit Alkohol und Drogen im Blut durch Löbnitz an der Linde - Polizei schnappt Mercedes-Fahrer

Kontrolle am Samstagmorgen

Löbnitz/MZ. - In den frühen Morgenstunden des Sonnabend führten Polizeibeamte des Reviers Köthen in der Ortslage Löbnitz an der Linde eine Fahrzeugkontrolle durch.

Bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Auch ein durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel. Dies machte eine Blutentnahme notwendig, welche in einem nahe gelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde.

Führerschein fehlt auch noch

Zudem wurde während der Kontrolle bekannt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.symbolFoto: dpa