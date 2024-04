In Hohenmölsen im Burgenlandkreis ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: In der Folge habe einer der Streithähne bei dem anderen zwei Fenster eingeworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach waren die Nachbarn am Dienstagabend in der Lützener Straße aufeinander losgegangen. Videoaufzeichnungen belegten, dass der verdächtigte Nachbar tatsächlich gezielt mit Steinen auf zwei Fenster des Einfamilienhauses geworfen hat. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.