Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto wollte ein 44-Jähriger in einem Kiosk in Weißenfels größere Mengen an Ware mitgehen lassen. Er wurde gestellt.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels ist am Montagabend ein Ladendieb von Polizeibeamten gestellt worden. Der Mann habe Diebesgut im Wert von rund 150 Euro bei sich gehabt, teilte das Revier Burgenlandkreis am Dienstag mit. Gegen den Tatverdächtigen werde nun ermittelt. Den Angaben zufolge hatte zuvor eine Zeugin die Beamten alarmiert: Sie habe beobachtet, wie der Mann gegen 19 Uhr in einem Kiosk in der Naumburger Straße eine größere Menge an Lebensmitteln und Hygieneartikeln in einem Beutel verstaute und den Laden verließ. Herbeigeeilte Polizisten konnten den 44-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe ausfindig machen.