An einer Kreuzung in Lützen im Burgenlandkreis sind am Donnerstagmorgen zwei Pkw kollidiert. Welche Folgen der Zusammenstoß hatte.

Die Polizei musste am Donnerstagmorgen in Lützen im Burgenlandkreis einen Unfall zweier Pkw aufnehmen (Symbolfoto).

Lützen/MZ - Am Donnerstag sind in Lützen gegen 7.30 Uhr zwei Autos an der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Meuchener Straße zusammengestoßen. Ein 68-Jähriger habe dort mit seinem Wagen – aus Richtung Meuchen kommend – einer 35-Jährigen die Vorfahrt genommen, berichtet die Polizei. Einer der Insassen im Auto der Frau verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen sei teils erheblicher Sachschaden entstanden. Wegen auslaufender Betriebsmittel kam auch die Feuerwehr zum Einsatz und es kam dort zu Verkehrsbehinderungen.