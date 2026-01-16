Der 27-jährige Hannes Brückner hat die Garten- und Landschaftsbaufirma seines Vaters in Obschütz im Burgenlandkreis übernommen. Welcher tragische Anlass dahintersteckt und welche Pläne er hat.

Nach Schicksalsschlag: Wie der neue Chef Gartenbaufirma im Burgenlandkreis auf Kurs halten will

Hannes Brückner hat die Obschützer Garten- und Landschaftsbau-Firma von seinem Vater Udo Valentin übernommen.

Obschütz/MZ. - Noch liegt die Natur im Winterschlaf. Doch Hannes Brückner hat bereits alle Hände voll zu tun. Der 27-Jährige hat Ende letzten Jahres die Firma „Garten-und Landschaftsbau" in Obschütz von seinem Vater Udo Valentin übernommen.