weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Privatwirtschaft im Burgenlandkreis: Nach Schicksalsschlag: Wie der neue Chef Gartenbaufirma im Burgenlandkreis auf Kurs halten will

Privatwirtschaft im Burgenlandkreis Nach Schicksalsschlag: Wie der neue Chef Gartenbaufirma im Burgenlandkreis auf Kurs halten will

Der 27-jährige Hannes Brückner hat die Garten- und Landschaftsbaufirma seines Vaters in Obschütz im Burgenlandkreis übernommen. Welcher tragische Anlass dahintersteckt und welche Pläne er hat.

Von Meike Ruppe-Schmidt 16.01.2026, 18:00
Hannes Brückner hat die Obschützer Garten- und Landschaftsbau-Firma von seinem Vater Udo Valentin übernommen.
Hannes Brückner hat die Obschützer Garten- und Landschaftsbau-Firma von seinem Vater Udo Valentin übernommen. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Obschütz/MZ. - Noch liegt die Natur im Winterschlaf. Doch Hannes Brückner hat bereits alle Hände voll zu tun. Der 27-Jährige hat Ende letzten Jahres die Firma „Garten-und Landschaftsbau" in Obschütz von seinem Vater Udo Valentin übernommen.