  4. Neuer Supermarktstandort im Burgenlandkreis: Nach langer Debattte: Edeka nun doch auf dem Schlachtfeld in Lützen

Was der Investor in Lützen vor hat und warum auch Aldi eine Rolle spielt.

Von Martin Schumann 14.09.2025, 08:00
In Lützen soll ein neuer Edeka entstehen.
In Lützen soll ein neuer Edeka entstehen. Foto: dpa

Lützen/MZ. - Eines kann man dem Zeitzer Hermann Schröder keinesfalls vorwerfen: mangelnde Beharrlichkeit. Mit „Dritter Bürgermeister, selbes Thema“ eröffnete der Investor am Dienstag in der Sitzung des Bauausschusses seine Ausführung zum Neubau eines Edeka-Marktes in Lützen, an dem er trotz vieler Hürden weiter festhält und dessen Planung er den Stadträten vorstellte.