Der Ascherslebener Baustoffhandel Arno Schone ist 35 Jahre alt geworden. Chefin Susann Schone ist eine der wenigen Frauen in der Hagebau-Gesellschafterversammlung. Wie sie auf das Jubiläum blickt.

Mit viel Liebe zum Detail wurde die alte Bausubstanz im Baustoffhandel Arno Schone erhalten. Dies hier war mal ein Kuhstall.

Aschersleben/MZ - Eine Glastür gibt den Zutritt zu einem historischen Stallgebäude in der Magdeburger Straße frei. Dahinter stehen Regale mit Werkzeugen aller Art und Baumaterialien. Dicke alte Balken tragen eine Zwischendecke und das Dach. Wer als normaler Autofahrer auf der benachbarten Brücke über die Bahn fährt, sieht den Baustofffachhandel der Familie Schone, den es hier seit einigen Jahren gibt.