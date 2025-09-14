Er kommt aus China und unternahm seine ersten Programmierversuche mit deutscher Technik. Seit fünf Jahren ist Sen Wang nun Digitalisierungsmanager der WGK. Was ihn bewegt.

Digitale Lösungen für Wohnungswirtschaft: Diese Aufgaben hat Digitalisierungsmanager der WGK in Köthen

Köthen/MZ. - Er wächst am Fuße des Himalaya-Gebirges auf. In Yunnan, einer Provinz im Südwesten der Volksrepublik China. Von der Fläche her so groß wie Deutschland. Sen Wang weiß, dass diese Vergleiche hilfreich sind, um eine Größenvorstellung zu bekommen und erzählt gern von seinen Wurzeln. Gleichzeitig fühlt sich der 1983 geborene Experte für Digitalisierung hier wohl. Er ist dankbar für diese Chance – und unfassbar motiviert, die Wohnungsgesellschaft Köthen, seinen Arbeitgeber, auf dem Weg in die Zukunft weiter zu begleiten.