100 Jahre Handball in Roßlau Gedenktafel angebracht: Hier wurde vor 50 Jahren der Handballsport in Roßlau gerettet

In Roßlau erinnern aus Anlass des 100-jährigen Handballjubiläums Gedenktafeln an Orte, an denen Handballgeschichte geschrieben wurde. Nun wurde die letzte der Tafeln angebracht. Sie befindet sich an einem Ort, der vor 50 Jahren den Handballsport in der Schifferstadt gerettet hatte.