  4. Freizeit auf dem flachen Land: Chemiepark in Spendierlaune - So kommt Thurland zur wetterfesten Tischtennisanlage

Im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Thurland wurden lange fehlende Freizeitmöglichkeiten kritisiert. Jetzt wird es sportlich im Dorf.

Von Ulf Rostalsky 14.09.2025, 09:00
Der Chemiepark hat der Ortschaft Thurland eine Tischtennisplatte spendiert. Geschäftsführer Patrice Heine (l.) spielte mit. (Foto: Chemiepark Bitterfeld-Wolfen)

Thurland/MZ. - Sport im Freien, idealerweise dort, wo schon früher Abwechslung möglich war? „Kein Problem mehr“, sagt Nils Naumann (Pro8). Er ist Ortsbürgermeister von Thurland und im Verein Zukunftsförderung Raguhn-Jeßnitz aktiv. Und er freut sich über eine neue Errungenschaft im Ort.