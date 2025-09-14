Im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Thurland wurden lange fehlende Freizeitmöglichkeiten kritisiert. Jetzt wird es sportlich im Dorf.

Chemiepark in Spendierlaune - So kommt Thurland zur wetterfesten Tischtennisanlage

Der Chemiepark hat der Ortschaft Thurland eine Tischtennisplatte spendiert. Geschäftsführer Patrice Heine (l.) spielte mit.

Thurland/MZ. - Sport im Freien, idealerweise dort, wo schon früher Abwechslung möglich war? „Kein Problem mehr“, sagt Nils Naumann (Pro8). Er ist Ortsbürgermeister von Thurland und im Verein Zukunftsförderung Raguhn-Jeßnitz aktiv. Und er freut sich über eine neue Errungenschaft im Ort.