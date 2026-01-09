Vor gut zwei Jahren stand die Geschäftsstelle vor der Schließung. Mit dem neuen Geschäftsführer sollte es wieder bergauf gehen. Wie die Situation heute ist.

Nach der Kehrtwende - So läuft's im Weißenfelser Bildungszentrum

In diesem Bürohaus in der Weißenfelser Innenstadt hat das IHK-Bildungszentrum seinen Sitz.

Weißenfels/MZ. - Die gute Nachricht kam schon lange vor dem jüngsten Jahreswechsel. Da wurde der Vertrag mit dem Geschäftsführer des Bildungszentrums der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau verlängert. Für Michael Schrodke steht fest: „Das steht für Vertrauen und die gute Entwicklung des Bildungszentrums.“