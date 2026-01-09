weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Ausbildung: Nach der Kehrtwende - So läuft's im Weißenfelser Bildungszentrum

EIL
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Ausbildung Nach der Kehrtwende - So läuft's im Weißenfelser Bildungszentrum

Vor gut zwei Jahren stand die Geschäftsstelle vor der Schließung. Mit dem neuen Geschäftsführer sollte es wieder bergauf gehen. Wie die Situation heute ist.

Von Andreas Richter 09.01.2026, 15:50
In diesem Bürohaus in der Weißenfelser Innenstadt hat das IHK-Bildungszentrum seinen Sitz.
In diesem Bürohaus in der Weißenfelser Innenstadt hat das IHK-Bildungszentrum seinen Sitz. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Die gute Nachricht kam schon lange vor dem jüngsten Jahreswechsel. Da wurde der Vertrag mit dem Geschäftsführer des Bildungszentrums der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau verlängert. Für Michael Schrodke steht fest: „Das steht für Vertrauen und die gute Entwicklung des Bildungszentrums.“