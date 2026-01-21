Weißenfels/Bad Lauchstädt/MZ - Auf der A38 ist der Fahrer eines Kleintransporters vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Laut der Autobahnpolizei in Weißenfels handelt es sich bei dem Unbekannten wahrscheinlich um einen Kraftstoffdieb. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer in der Nacht zu Dienstag das Signal „Bitte folgen“ ignoriert und an der Anschlussstelle Bad Lauchstädt die Autobahn verlassen. An der roten Ampel in der Abfahrt hatte das Fahrzeug gestoppt, der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß. Trotz umgehender Suche konnt er nicht gestellt werden. Wie es weiter hieß, befanden sich in dem Transporter insgesamt 19 Kanister mit Dieselkraftstoff sowie ein Bolzenschneider. Zudem seien das Fahrzeug nicht zugelassen und pflichtversichert und die angebrachten Kennzeichen wohl gefälscht. An dem Fahrzeug wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.