Müller-Reduktion in Weißenfels Was frustrierte Stadträte zur Nachnutzung der leeren Müller-Etagen vorschlagen
Dass das Sortiment und die Fläche des Drogeriekaufhauses Müller in der Weißenfelser Jüdenstraße eingedampft werden soll, ärgert Stadträte. Doch sind zu wenige Parkplätze wirklich das Problem?
Aktualisiert: 08.08.2025, 17:40
Weissenfels/MZ. - Ein kompletter Rückzug der Drogeriekette Müller aus der Weißenfelser Jüdenstraße konnte zwar vermutlich abgewendet werden. Doch ist nach aktuellem Stand eine Reduzierung des Sortiments und der Verkaufsfläche im Müller-Kaufhaus von vier Etagen auf das Erdgeschoss geplant. Das stößt nicht nur Kunden, sondern auch Stadträten bei einer MZ-Umfrage sauer auf.