Dass das Sortiment und die Fläche des Drogeriekaufhauses Müller in der Weißenfelser Jüdenstraße eingedampft werden soll, ärgert Stadträte. Doch sind zu wenige Parkplätze wirklich das Problem?

Die Drogeriekette Müller möchte sich in der Weißenfelser Jüdenstraße von vier auf eine Etage verkleinern. Doch was wird aus den dann leerstehenden Flächen mitten in der Innenstadt?

Weissenfels/MZ. - Ein kompletter Rückzug der Drogeriekette Müller aus der Weißenfelser Jüdenstraße konnte zwar vermutlich abgewendet werden. Doch ist nach aktuellem Stand eine Reduzierung des Sortiments und der Verkaufsfläche im Müller-Kaufhaus von vier Etagen auf das Erdgeschoss geplant. Das stößt nicht nur Kunden, sondern auch Stadträten bei einer MZ-Umfrage sauer auf.